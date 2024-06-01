Группа «АЛМА» представила свой второй клип — о влиянии соцсетей на дружбу

Подростковая группа «АЛМА», созданная бывшими участниками проекта «СалаваTIK», сегодня представила свой второй клип. Об этом сообщают организаторы проекта.

Песня под названием «Сер» («Тайна») посвящена влиянию социальных сетей на жизнь подростков. В ней затронута тема соотношения дружбы в соцсетях и в реальной жизни.

Успевшие полюбиться зрителям солисты Булат Талипов, Аделина Хасанова и Эмилия Галимзянова оказываются в ситуации социального конфликта. После просмотра клипа зрители поймут, удастся ли им сохранить дружбу, не поддавшись искушениям виртуальной реальности.

Текст песни написала Гульназ Гарипова-Дениз, композитор и аранжировщик — Айрат Хайруллин. Запись, сведение, мастеринг осуществил Ильяс Гафаров.

По мнению инициаторов проекта, сюжет нового клипа группы «АЛМА» еще раз доказывает, что социальные сети могут неоднозначно влиять на реальную действительность и человеческие взаимоотношения. Жизнь в интернете не является настоящей, поэтому в первую очередь следует ценить своих реальных друзей и не выносить всю свою жизнь напоказ — пусть секреты останутся секретами.

Проект реализуется филиалом АО «Татмедиа» — редакцией журнала «Сабантуй» при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.