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Общество 1 июня 2024 11:57

Группа «АЛМА» представила свой второй клип — о влиянии соцсетей на дружбу

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Подростковая группа «АЛМА», созданная бывшими участниками проекта «СалаваTIK», сегодня представила свой второй клип. Об этом сообщают организаторы проекта.

Песня под названием «Сер» («Тайна») посвящена влиянию социальных сетей на жизнь подростков. В ней затронута тема соотношения дружбы в соцсетях и в реальной жизни.

Успевшие полюбиться зрителям солисты Булат Талипов, Аделина Хасанова и Эмилия Галимзянова оказываются в ситуации социального конфликта. После просмотра клипа зрители поймут, удастся ли им сохранить дружбу, не поддавшись искушениям виртуальной реальности.

Текст песни написала Гульназ Гарипова-Дениз, композитор и аранжировщик — Айрат Хайруллин. Запись, сведение, мастеринг осуществил Ильяс Гафаров.

По мнению инициаторов проекта, сюжет нового клипа группы «АЛМА» еще раз доказывает, что социальные сети могут неоднозначно влиять на реальную действительность и человеческие взаимоотношения. Жизнь в интернете не является настоящей, поэтому в первую очередь следует ценить своих реальных друзей и не выносить всю свою жизнь напоказ — пусть секреты останутся секретами.

Проект реализуется филиалом АО «Татмедиа» — редакцией журнала «Сабантуй» при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.
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#СалаваTik
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