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Экс-«Салаваtikи» дебютировали как группа «АЛМА» и выложили свой первый клип
Экс-участники группы «Салаваtik» Аделина Хасанова, Булат Талипов и Эмилия Галимзянова сформировали музыкальную группу «АЛМА». Сегодня юный творческий коллектив опубликовал свой первый клип на песню, ставшей гимном «Движения первых», «Хәрәкәттә — бәрәкәт».
Основная цель коллектива — создание современной татарской музыки, которую будет слушать подрастающее поколение. К работе над проектом была привлечена команда профессионалов: педагог по вокалу Гульназ Гафурова, аранжировка и звукозапись — директор лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров, хореограф Дина Сабирова, стилист Галия Сафина, оператор Мария Улыбина. Кроме того, в качестве подтанцовки в клипе снялась студия эстрадного танца «Изумрудный город».
Слова к песни «Хәрәкәттә — бәрәкәт» написала Зулейха Камалова, аранжировка Ислама Валиева.
Проект реализуется филиалом АО «Татмедиа» редакцией журнала «Сабантуй» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.
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