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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане в пятницу ожидается от +24 градусов
В пятницу, 19 июля, в Татарстане днем будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный со скоростью 5-10 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.
В дневное время суток температура воздуха в республике прогреется до +24..+29 градусов.
По предварительному прогнозу, в субботу, 20 июля, в Татарстане ожидается кратковременный дождь и гроза днем. При этом максимальная температура воздуха в дневное время ожидается от +23 до +28 градусов.
Что касается воскресенья (21 июля), то в этот день также возможны кратковременные дожди и местами гроза. Однако температура днем прогнозируется в диапазоне от +23 до +28 градусов.
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