Грозы, град и до +24 градусов ожидаются в Татарстане в среду

Фото: © Михаил Захаров / архив «Татар-информ»

Сегодня, 12 июля, на территории Татарстана ожидается переменная облачность. Ночью ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — гроза и град. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем местами сохранятся небольшие дожди. Ожидается сильный ветер: ночью — от 7 до 12 м/с, местами порывами до 15–20 м/с, локально — до 24 м/с. Днем порывы будут слабее — 6–11 м/с, местами до 15 м/с.

Столбики термометров ночью покажут от 10 до 15, а на востоке — до 19 градусов. Днем воздух прогреется до 16–21, на востоке республики — до 24 градусов.

Ранее Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за опасности сильного ливня, града и шквалистого ветра в Татарстане.