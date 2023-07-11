В МЧС предупредили об опасности сильного ливня, града и шквалистого ветра в Татарстане

Во второй половине дня и вечером 11 июля с сохранением ночью 12 июля в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, локально до 24 м/с.

В ГУ МЧС России по РТ напомнили, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.

Во время грозы не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

Водителям быть предельно внимательными при дорожном движении.

Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.