Грозы, град и +37 градусов: Татарстан ждет последний день аномальной жары

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Вторник, 11 июля, станет в Татарстане последним аномально жарким днем на этой неделе. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В республике сохранится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, локально (но не в Казани) возможен град, предупреждают синоптики.

Северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с сменит направление на северо-западное. При этом он иногда будет усиливаться до 14 м/с, а кое-где — и до 16–21 м/с (в столице РТ — до 15–20 м/с).

Ночью температура воздуха по Татарстану составила от 17 градусов выше нуля (по данным метеостанции Дрожжаное на 3.30) до 28,4 градуса (по данным метеостанции Бугульма на 3.20).

Днем воздух прогреется до 25–30 градусов тепла, на востоке республики — до 32–37 градусов (в Казани — до +28, +30 градусов), отмечают метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что циклон принесет в Татарстан похолодание на смену аномальной жаре.