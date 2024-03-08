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Гросси назвал встречу с Путиным в Сочи «профессиональной и открытой»
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал прошедшую в Сочи встречу с Президентом России Владимиром Путиным «профессиональной и открытой». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.
«Генеральный директор Гросси назвал состоявшуюся в среду встречу с президентом Путиным "профессиональной и откровенной"», – сказано в заявлении агентства.
Ключевыми темами переговоров стали снижение рисков ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Как ранее сообщалось, в открытой части разговора Путин и Гросси не говорили про ЗАЭС, но упомянули сотрудничество России с МАГАТЭ в целом.
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