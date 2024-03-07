Путин и глава МАГАТЭ провели переговоры в Сочи

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и Президент России Владимир Путин провели встречу в Сочи, на которой обсудили ситуацию с Запорожской АЭС и другие «вызовы». Об этом глава организации сообщил в X (бывшая соцсеть Twitter, запрещенная в России).

«Важный обмен мнениями с Президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи по вопросам ядерной и физической безопасности ЗАЭС и другим глобальным вызовам нераспространения», — сказал Гроссии.

В беседе участвовал также глава Росатома Алексей Лихачев, встреча прошла в сочинской резиденции Бочаров Ручей и длилась около часа, передает ТАСС. В открытой части переговоров Путин и Гросси не говорили про Запорожскую АЭС, но упомянули сотрудничество России с МАГАТЭ в целом, проекты в различных странах. Лихачев сообщал, что делегация МАГАТЭ обсудит с Президентом возможность сделать ЗАЭС безопасной и действующей.