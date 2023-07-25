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Политика 25 июля 2023 07:29

Гросси: Эксперты МАГАТЭ нашли противопехотные мины на периметре Запорожской АЭС

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Гросси: Эксперты МАГАТЭ нашли противопехотные мины на периметре Запорожской АЭС
Запорожская АЭС
Фото: Wikipedia.org

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на внешнем периметре контролируемой Россией Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал генеральный директор международной организации Рафаэль Гросси.

Во время осмотра Запорожской АЭС 23 июля эксперты МАГАТЭ нашли несколько мин, которые находились в буферной зоне между внутренним и внешним периметром, куда не допускаются сотрудники станции. В ходе осмотра внутреннего периметра ни одной мины обнаружено не было.

«<…> первоначальная оценка МАГАТЭ, основанная на собственных наблюдениях и разъяснениях станции, заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен повлиять на ядерную безопасность и системы безопасности объекта. Команда продолжит взаимодействие со станцией», —заметил Гросси.

Вместе с тем руководитель агентства подчеркнул, что установка мин всё равно «не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ» и «создает дополнительное психологическое давление на персонал станции».

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, состоящая из шести энергоблоков. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от города Энергодара. Российские военные контролируют АЭС с конца февраля 2022 года. С сентября 2022-го на территории станции находятся представители МАГАТЭ. Делегация приехала после продолжительных обстрелов, в которых Россия и Украина обвиняли друг друга. Попытки создать там зону безопасности не увенчались успехом.
#спецоперация на Украине #Запорожская область #аэс
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