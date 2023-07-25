Гросси: Эксперты МАГАТЭ нашли противопехотные мины на периметре Запорожской АЭС

Запорожская АЭС

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на внешнем периметре контролируемой Россией Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал генеральный директор международной организации Рафаэль Гросси.

Во время осмотра Запорожской АЭС 23 июля эксперты МАГАТЭ нашли несколько мин, которые находились в буферной зоне между внутренним и внешним периметром, куда не допускаются сотрудники станции. В ходе осмотра внутреннего периметра ни одной мины обнаружено не было.

«<…> первоначальная оценка МАГАТЭ, основанная на собственных наблюдениях и разъяснениях станции, заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен повлиять на ядерную безопасность и системы безопасности объекта. Команда продолжит взаимодействие со станцией», —заметил Гросси.

Вместе с тем руководитель агентства подчеркнул, что установка мин всё равно «не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ» и «создает дополнительное психологическое давление на персонал станции».