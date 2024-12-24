Громкие хлопки в Казани вызваны испытаниями на Пороховом заводе

Администрация Кировского и Московского районов Казани объяснила жителям причины громких хлопков, слышимых в городе. Звуки связаны с плановыми испытаниями на Пороховом заводе. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе администрации.

«Сегодня на Пороховом заводе до 17:00 проводятся плановые испытания, 55 выстрелов. Все в стандартном режиме, не пугайтесь», – сообщили в администрации КирМоса.

В минувшую субботу казанцы также жаловались на громкие хлопки. Тогда в администрации Кировского и Московского районов заявили о проведении плановых мероприятий на Пороховом заводе. Хлопки никак не связаны с атакой беспилотников.

21 декабря столица Татарстана подверглась атаке ВСУ. По данным штаба Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы восемь прилетов. Один из них на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив. В результате атаки никто не пострадал.