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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» высказался о конфликте форварда Ильи Пастухова с игроком «Локомотива» Даниилом Мисюлем.

Специалист сравнил этот эпизод с известной стычкой Зинедина Зидана и Марко Матерацци.

По словам Гришина, судя по кадрам, Пастухова спровоцировали: он уже начал отъезжать, но затем вернулся, после чего началась потасовка.

Тренер предположил, что в свой адрес хоккеист услышал что-то нелицеприятное.

«Судя по кадру, мне казалось, что его спровоцировали: стояли, разговаривали, Илья уже начал отъезжать, а потом вдруг вернулся – и началась потасовка. Думаю, он услышал вслед что-то нелицеприятное в свой адрес. Думаю, была провокация, и Илья на нее ответил», — приводит слова Гришина «ТИ-Спорт».

Отвечая на вопрос, допустим ли такой поступок или это просто эмоция, специалист заявил, что по-мужски понимает игрока. Он отметил, что эпизод произошёл после матча на виду у общественности, и назвал это неприятным, но допустил, что ситуация была такой, когда сдержаться было нельзя.

«По-мужски – а почему нет? Наглецов тоже надо как-то остужать. Произошло это уже после матча, на виду общественности – неприятно, но, видимо, была ситуация, когда нельзя было сдержаться. Я к этому отношусь в зависимости от ситуации: если она не крайняя, можно и сдержаться, а если совсем – по-мужски я его прекрасно понимаю», — сказал Гришин.

Тренер также сообщил, что не разбирал этот эпизод с Пастуховым, поскольку всем и так было понятно, что хоккеист просто ответил на провокацию.

«А смысл? Всем было понятно, что он просто ответил на провокацию», — заключил Гришин.