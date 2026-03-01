Гришин о проигрыше «Амуру»: В общем, дали кислород сопернику.

Игорь Гришин

Фото: hcnh.ru

Наставник нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал гостевое поражение от хабаровского «Амура» (3:2), назвав причиной проигрыша большое количество удалений.

«Сегодня дали много возможностей сопернику играть в большинстве, дисциплина подвела, особенно в первом периоде. И на протяжении остального матча были удаления, которых можно было избежать и которых не надо допускать», – констатировал специалист.

«Это где-то неаккуратность, несдержанность – в общем, дали кислород сопернику. Поэтому здесь тяжеловато было. Ну, и потом ошибки допустили в обороне», – уточнил Гришин, высоко оценив при этом игру вратарей обеих команд – и нижнекамца Филиппа Долганова, и хабаровчанина Максима Дорожко.

Относительно серьезного повреждения, полученного в конце матча защитником Никитой Хлыстовым, главный тренер «волков» пояснил, что тот получил травму верхней части тела. «Сейчас, конечно, посмотрим – съездим в медицинское учреждение, но боюсь, что он, возможно, послезавтра не сможет сыграть», – добавил наставник татарстанской команды.

В свою очередь форвард «Нефтехимика» Евгений Митякин счел поражение «обидным». «Понятное дело, что никто не хочет проигрывать. Сейчас финишная прямая регулярного чемпионата, все игры – кость в кость. Отсюда и много стычек, провокаций, силовых приемов. Жесткая и плотная игра», – сказал он, добавив, что следующую встречу с «Амуром» надо выигрывать.

Ситуацию с проигрышами с разницей в один гол, по мнению нападающего, следует исправлять следующим образом: «Надо забить на одну шайбу больше, чем соперник, также добавить в реализации. Плюс надо в большинстве играть более результативно, потому что большинство есть, но его надо реализовывать».

Третьего марта «Нефтехимик» вновь встретится с «Амуром». Игра начнется в 12.15 по московскому времени.