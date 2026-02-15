Гришин о поражении от «Северстали»: К сожалению, не реализовали созданные моменты

Игорь Гришин

Фото: hcnh.ru

Наставник нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал гостевой проигрыш своих подопечных «Северстали» из Череповца. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По словам специалиста, нижнекамцы ожидали именно такой игры и готовились к ней, но воплотить задуманное не удалось, а хозяева действовали более умело.

«В принципе, как и ожидали, игра получилась быстрая, энергичная, агрессивная. Противник мобильный, и мы это знали, к этому готовились. Тоже создавали какие-то моменты, к сожалению, не реализовали их», – констатировал он.

«Соперник был в этом плане более удачливее, мастеровитее, может быть. Они свои моменты использовали, мы, к сожалению, нет. В итоге – такой результат», – признал главный тренер «волков».

В свою очередь защитник Федор Крощинский подчеркнул, что нижнекамцам не нравятся недавние результаты (из шести последних встреч клуб проиграл пять). «Надо работать и исправлять положение, потому что скоро плей-офф и нам надо восстановить свою игру», – добавил он.

После поражения со счетом 3:1 от «Северстали» «Нефтехимик» с 59 очками после 56 матчей занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующую игру он проведет 17 февраля против «Локомотива», завершив таким образом выездную серию.