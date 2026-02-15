«Нефтехимик» в гостях не сумел одолеть «Северсталь»

Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» в выездном матче уступил череповецкой «Северстали» со счетом 3:1, хозяева досрочно вышли в плей-офф КХЛ.

Первую шайбу на 8-й минуте игры забросил в ворота гостей форвард череповчан Руслан Абросимов. Но на 16-й минуте нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров на время сравнял счет. Под конец первого периода, на 20-й минуте, защитник Николай Буренов вновь вывел «Северсталь» вперед.

Во втором периоде преимущество хозяев на 29-й минуте укрепил форвард Даниил Казулаев. До конца тайма подопечным Игоря Гришина так и не удалось изменить ход игры.

В третьем тайме «волкам» также не улыбнулась удача (не помогла и кратковременная замена вратаря на экстра-полевого игрока на 58-й минуте). Победу одержала команда Андрея Козырева.

«Северсталь» с 74 очками после 57 встреч поднялась на вторую строчку таблицы Западной конференции и вышла в плей-офф вслед за ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо».

«Нефтехимик» с 59 очками после 56 матчей занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Из шести последних встреч нижнекамский клуб проиграл пять. Следующую игру он проведет 17 февраля против «Локомотива», завершая выездную серию.