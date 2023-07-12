«Гринта» объяснила, почему не заключила договоры с кладбищами Татарстана на вывоз мусора

На сегодняшний день 61 бюджетное учреждение из Татарстана не заключило договоры на вывоз мусора с регоператором УК «ПЖКХ». Еще 233 организации не заключили аналогичные договоры с ООО «Гринта». В числе бюджетных организаций есть образовательные учреждения и кладбища. Об этом стало известно сегодня на рабочем штабе по вопросам ТКО в Госкомитете РТ по тарифам в Казани.

«На территории западной зоны Татарстана находится 2,8 тыс. бюджетных учреждений. На сегодняшний день 61 из них не заключило договоры с регоператором УК «ПЖКХ» на вывоз мусора. Самое большое количество незаключенных договоров в Зеленодольском, Апастовском, Камско-Устьинском районах и в Казани. Всего насчитывается 819 бюджетных учреждений с просроченной задолженностью на общую сумму 10,5 млн рублей», – проинформировал гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

Ситуацию прокомментировали представители районов, принимавшие участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи. В частности, представитель Лаишевского района отметил, что в местном бюджете на этот год не были заложены расходы на ТКО, но ситуация прорабатывается.

Операционный директор ООО «Гринта» Александр Оленин сообщил, что в зоне обслуживания «Гринты» находится 2,5 тыс. бюджетных организаций.

«На этот год не заключены 233 договора с бюджетными организациями. Большинство из них находятся в Мамадышском, Актанышском, Альметьевском, Аксубаевском и Менделеевском районах», – сказал он.

Региональный оператор не заключил договоры с кладбищами в Аксубаевском, Елабужском, Мамадышском, Менделевском, Нурлатском, Сармановском, Черемшанском, Чистопольском районах и в Набережных Челнах в связи с отсутствием информации о количестве мест захоронений.

Как выяснилось, общая просроченная задолженность у «Гринты» составляет 52 млн рублей. Наибольший должник – Нижнекамский район обещал погасить долг в 19 млн рублей до конца года. Также в добровольном порядке согласились погасить долги в Елабужском районе. Кроме того, долги в 3 млн рублей имеют детские дошкольные учреждения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в июне УК «ПЖКХ» по обращениям граждан сделала перерасчет за свои услуги на 4,3 млн рублей. В целом уровень собираемости платежей за услуги в сфере обращения твердых коммунальных отходов (ТКО) в июне составил 107,3%, по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) – 103%.