В июне УК «ПЖКХ» сделала татарстанцам перерасчеты за вывоз мусора на 4,3 млн рублей

В июне УК «ПЖКХ» по обращениям граждан сделала перерасчет за свои услуги на 4,3 млн рублей. В целом уровень собираемости платежей за услуги в сфере обращения твердых коммунальных отходов (ТКО) в июне составил 107,3%, по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) – 103%. Такие данные сообщил сегодня на заседании рабочего штаба по работе регоператоров в сфере обращения с ТКО начальник отдела начисления за ЖКУ АО «Татэнергосбыт» Владимир Герасимов.

«В зоне деятельности ООО "Гринта" уровень собираемости за ТКО составил 99,42%. Ниже среднего показатели по собираемости в Актанышском, Муслюмовском и Новошешминском районах. В зоне деятельности УК "ПЖКХ" уровень собираемости – 117,06 %. Это связано со снятием ранее начисленной платы для граждан», – сказал он.

Фото: © Натальи Рыбаковой/«Татар-информ»

В целом уровень собираемости платежей за полугодие по республике составил 91%, в зоне деятельности «Гринты» – 97%, в зоне деятельности УК «ПЖКХ» – 86%.

«В июне "Гринта" сделала перерасчет в меньшую сторону на 1,8 млн рублей, а УК "ПЖКХ" провел перерасчеты по районам на 4,3 млн рублей. Перерасчеты сделаны по обращениям граждан», – уточнил Герасимов.

При этом уровень дебиторской задолженности по услуге «Обращение с ТКО» по прямым договорам в первый месяц лета в регионе составил 656 млн рублей, что меньше, чем за прошлый месяц, почти на 15 млн рублей. Однако по сравнению с началом года прирост показателя составил 187 млн рублей.