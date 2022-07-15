Путин наградил трех татарстанцев за добросовестный труд

Трое татарстанцев — представители «Татнефти», «Нижнекамскнефтехима» и «Альметьевских электросетей» — удостоились государственных наград. Указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Так, начальник отдела управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина Луиза Багаутдинова и ведущий инженер по ремонту группы главного механика завода олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» Валентина Зарипова получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Глава государства отметил их за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Третьему представителю Татарстана — директору филиала АО «Сетевая компания» — «Альметьевские электрические сети» Гамиру Латипову было присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Он удостоился награды за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу.