Григорьев сравнил спор о дублере Оренбургского тракта с историей «Химкинского леса»

Олег Григорьев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дискуссия о выборе маршрута для дублера Оренбургского тракта в Казани повторяет историю со строительством трассы М11 через «Химкинский лес» в Москве. Такое сравнение в разговоре с «Татар-информом» привел директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев.

«Ситуация в точности повторяет историю с обсуждением «Химкинского леса» в Москве. Тогда власти решали, как зайти в Москву трассой М11 из Петербурга, и выбирали между трассировкой через лес или через Химки», – сказал Григорьев.

Он напомнил, что тогда, несмотря на активные протесты экологов и жителей, было принято решение проложить трассу через лес, минуя город.

«Сегодня всем очевидно, что это было единственно правильное решение. Ничего не случилось с Химкинским лесом, молчат экологи, и только жители Химок говорят спасибо, что дорога прошла не через них и не парализовала окончательно движение в городе», – отметил эксперт.

Проводя параллель, Григорьев подчеркнул, что сегодня стоит аналогичный выбор: построить широкую магистраль по незастроенной территории (вариант Института пространственного планирования) или провести узкую дорогу через жилые районы и водозабор (вариант Института развития города).

Подробнее читайте в материале «Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта».