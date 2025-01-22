Григорьев о Дембиче: Буквально все градостроители в Татарстане прошли его школу

Директор Института пространственного планирования Республики Татарстан Олег Григорьев поделился с «Татар-информом» воспоминаниями о заслуженном архитекторе РТ Александре Дембиче. Его не стало в возрасте 74 лет.

«Замечательный человек. Прежде всего преподаватель, который воспитал огромное количество архитекторов и градостроителей. Кроме разработки проектов, его основная заслуга – это воспитание тех специалистов, которые работают в Татарстане и не только. Практически все, кто занимается градостроительством, прошли школу Александра Алексеевича. Это неоценимая заслуга и большая потеря для всего института и профессионального корпуса. Очень жаль», – сказал Григорьев.

В 1985-м Дембич работал деканом архитектурного факультета КИСИ (КГАСУ). С 1990-го руководил кафедрой «Градостроительство и планировка сельских населённых мест», которую открыли по его инициативе. Дембич был одним из разработчиков концепции градостроительного развития Казани.