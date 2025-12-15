news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 декабря 2025 09:40

Григорьев: Казани нужны и дублер Оренбургского тракта, и магистраль по генплану

Читайте нас в
Телеграм
Григорьев: Казани нужны и дублер Оренбургского тракта, и магистраль по генплану
Олег Григорьев
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для решения транспортных проблем Казанской агломерации необходима реализации двух вариантов, предлагаемых в рамках обсуждений дублера Оренбургского тракта – и дорога, предлагаемая Институтом пространственного планирования, и магистраль по генплану. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» выразил директор Института Олег Григорьев.

«Мы всегда говорим о том, что наш вариант дублера и дорога, предусмотренная нами же в действующем генеральном плане, не являются альтернативными вариантами – нужны обе дороги», – сказал он.

Нажмите на карту, чтобы увеличить

По его мнению, шестиполосный дублер, предлагаемый Институтом пространственного планирования, должен стать в основном транзитной магистралью для въезда и выезда из города на федеральную трассу М12. Дорога же по генеральному плану необходима как районная магистраль для связи между новыми жилыми районами Лаишевского узла и южной частью Казани.

Григорьев также опроверг мнение, что новым дублером будут пользоваться в основном транзитные «москвичи».

«По аналитическим данным, именно мы с вами, казанцы и жители республики, являемся основными пользователями», – подчеркнул директор Института.

Подробнее читайте – в материале «Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта».

читайте также
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта
#дорога-дублер Оренбургского тракта #оренбургский тракт #Институт пространственного планирования РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025
Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

14 декабря 2025