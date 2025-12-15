Григорьев: Казани нужны и дублер Оренбургского тракта, и магистраль по генплану

Олег Григорьев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для решения транспортных проблем Казанской агломерации необходима реализации двух вариантов, предлагаемых в рамках обсуждений дублера Оренбургского тракта – и дорога, предлагаемая Институтом пространственного планирования, и магистраль по генплану. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» выразил директор Института Олег Григорьев.

«Мы всегда говорим о том, что наш вариант дублера и дорога, предусмотренная нами же в действующем генеральном плане, не являются альтернативными вариантами – нужны обе дороги», – сказал он.

Нажмите на карту, чтобы увеличить

По его мнению, шестиполосный дублер, предлагаемый Институтом пространственного планирования, должен стать в основном транзитной магистралью для въезда и выезда из города на федеральную трассу М12. Дорога же по генеральному плану необходима как районная магистраль для связи между новыми жилыми районами Лаишевского узла и южной частью Казани.

Григорьев также опроверг мнение, что новым дублером будут пользоваться в основном транзитные «москвичи».

«По аналитическим данным, именно мы с вами, казанцы и жители республики, являемся основными пользователями», – подчеркнул директор Института.

Подробнее читайте – в материале «Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта».