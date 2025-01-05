«Не омрачайте Рождество общением с бесами»: батюшка о том, почему нельзя гадать на Святки

А вы знаете, для чего нужно снимать с себя нательный крест, когда гадаешь? Почему требуется что-то украсть, чтобы гадание сбылось? Казанский священник Александр Ермолин рассказывает, почему, гадая, мы заключаем сделку с лукавым.





«Если человек пытается погадать и узнать свое будущее, он обращается не к Богу, а к его противнику»

Фото: © Александр Кондратюк / РИА Новости

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили, как правильно христианину отметить Новый год. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин в подкасте «Батюшка против» рассказывает, почему не стоит гадать на Рождественские Святки.

«Гадания, может быть, и русская традиция, но точно не православная»

Я, как православный священник, категорически против гаданий на Святках. Что такое Святки? Это святые дни, неделя после Рождества Христова. Время, когда нужно радоваться, праздновать, веселиться и делиться этой радостью друг с другом. Почему-то многие думают, что гадания являются органичной частью русской культуры. Возможно, русской, но не православной, потому что гадания относятся к язычеству. Поэтому всем тем, кто гадает на Святки, нужно напомнить, что, по церковным правилам, за гадания полагается отлучение от причастия сроком на шесть лет. Представьте, насколько это серьезное нарушение, раз за него наказывают суровее, чем за убийство.

Все потому, что гадания – это осмысленное обращение к бесам. Только они отвечают на вопросы гадателей, подсказывают ответы. И если человек пытается погадать и узнать свое будущее, он обращается не к Богу, а к его противнику.

В Церковном праве есть такое наказание, как отлучение от причастия. Все христиане должны регулярно причащаться, и самым страшным для них является отлучение от этого таинства. В этом есть педагогический смысл – человеку дается возможность понять, насколько он ошибся, насколько он был неправ. Период отлучения от причастия – это время для его покаяния. Но это не значит, что он во время своего наказания не ходит в храм. Нет, это означает, что он ходит на каждую службу, стоит в притворе храма, кается, но к чаше не приступает. Заметьте, насколько огромный срок, насколько тяжело Церковь воспринимает этот момент.

«По церковным правилам, за гадания полагается отлучение от причастия сроком на шесть лет» Фото: © «Татар-информ»

«Чтобы погадать, нужно снять с себя нательный крест, и это не мелочь»

Такая санкция является каноническим максимумом, но всегда есть вопрос с правоприменением. То есть не нужно думать, что если вы погадали, то все – мы вас сразу проклянем автоматически. Церковь призывает к тому, чтобы человек покаялся и чтобы это пошло ему на пользу. Если так случилось, надо в этом раскаяться и постараться изменить свою жизнь.

Гадать играючи, как будто в шутку, тоже нельзя. Все эти гадания имеют откровенно сатанинскую сущность. Давайте посмотрим, как советуют гадать. Вот, например, чтобы узнать, кто будет суженым у девушки, ей нужно уйти в баню и – очень важный момент – ей нужно снять с себя нательный крест. Это не мелочь. Согласитесь, звучит как-то не по православному.

Возникает вопрос, зачем крест снимать? А потому что лукавый отвечает в том случае, если ты откажешься от символа своей веры. Вот крестик убери, я тебе отвечу. Любой нормальный человек должен задуматься, для чего ему это делать.

«Многие думают, что гадания являются органичной частью русской культуры. Возможно, русской, но не православной, потому что гадания относятся к язычеству» Константин Маковский. Святочные гадания. Ок. 1905 г. Государственный музей истории религии

«Девушка ходила гадала на суженого, встретила его, вышла замуж, а через время жалуется, что он ее бросил»

Давайте разберем другие варианты. Советуют ночью выйти на перекресток трех дорог, кинуть валенок, обязательно через левое плечо. Для чего это делать? Тут нужно понимать, что долгие годы определенные силы пытались популяризировать гадания. Если мы остановим человека на улице и спросим, плохо ли гадать, он ответит: «Да ладно, это же русская традиция!» И многие образованные люди скажут, что это русская традиция. «Раз в Крещенский вечерок девушки гадали» – «спасибо» русскому классику.

Девушка гадала на суженого, нашла его, вышла замуж, а через время жалуется, что ее муж бросил. Давайте проведем прямую связь: сначала ты обращалась к бесам, чтобы они тебе семью дали, а потом сетуешь на то, что в этой семье у тебя все плохо.

«Чтобы погадать, люди надевают на себя одежду наизнанку, надевают рога и так идут колядовать» Фото: © Виктор Толочко / РИА Новости

«Лукавый – это обезьяна Бога, он делает все ровно наоборот»

Чтобы погадать, люди надевают на себя одежду наизнанку, надевают рога и так идут колядовать. И тут важно различить православную традицию и языческую. Христиане выходят из храма, радуются и идут к своему ближнему, чтобы поделиться этой радостью, говорят, что Христос родился. Язычники же надевают на себя рога и тем самым символизирует собой нечистую силу. А если они надевают одежду наизнанку, то поступают как лукавый, потому что лукавый – это обезьяна Бога, он делает все ровно наоборот.

А еще советуют: чтобы нагаданное сбылось, нужно что-нибудь украсть. Почему? Потому что так человек рассчитывается с духами – совершает грех. Поэтому, дорогие братья и сестры, я категорически против гаданий. Не гадайте сами, не советуйте никому этого делать. Несите радость Христова Рождества, радость каждому человеку, но ни в коем случае не гадайте, поступайте как православный христианин. Не омрачайте свет Рождества Христова этой ужасной нечистью.

***

Свои вопросы на тему Православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ #КОФЕ С БАТЮШКОЙ И #БАТЮШКА ПРОТИВ