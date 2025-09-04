news_header_top
Экономика 4 сентября 2025 08:22

Греф заявил, что ожидает ослабления рубля к концу года

Герман Греф
Фото: kremlin.ru

К концу текущего, 2025 года следует ожидать ослабления рубля, в том числе из-за снижения ключевой ставки. Об этом заявил журналистам на полях X Восточного экономического форума руководитель Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

«По всем нашим оценкам, курс [рубля] должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета», – проинформировал банкир.

По словам Грефа, ослаблению российской валюты, в частности, будет способствовать снижение ключевой ставки.

Из последнего макропрогноза Сбербанка следует, что национальная валюта к концу этого года ослабнет до 90 рублей за один доллар США, замечает в связи с этим агентство.

При этом, по оценке Грефа, ключевая ставка на конец 2025 года будет равняться примерно 14%, чего, на его взгляд, недостаточно для оживления экономики страны.

«<...> при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», – пояснил он, уточнив, что Банк России сделает всё возможное, чтобы не допустить перехода экономики в рецессию.

Новые вводные к заседанию совета директоров Центробанка, где будет принято решение о ключевой ставке, предполагают ее дальнейшее снижение как минимум на два процентных пункта, отмечает «Коммерсантъ».

