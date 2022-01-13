Греф: «Сбербанк» с понедельника переведет на удаленку 50 процентов сотрудников

Сбербанк со следующей недели отправит 50 процентов сотрудников работать дистанционно, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с понедельника отправляем 50 процентов на удаленку, все совещания переводим в виртуальный режим», — сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, комментируя рост заболеваемости Covid-19.

Ранее банк сообщал о 30 процентов сотрудников, работающих в удаленном режиме.

Однако большинство российских банков пока не будут увеличивать число сотрудников, работающих дистанционно: многие из них и так уже не ходят в офисы, а остальные имеют иммунитет и регулярно проходят тестирование, сообщает РИА Новости из результатов собственного опроса.

Накануне Президент России Владимир Путин сказал, что новый всплеск заболеваемости неизбежен из-за распространения омикрон-штамма и недавних праздников и поручил мобилизовать учреждения для увеличения объемов вакцинации от Covid-19. Он неоднократно отмечал, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.