Греция разрешила россиянам взъезжать с экспресс-тестом на Covid-19

Власти Греции разрешили туристам из России въезжать с экспресс-тестом вместо отрицательного ПЦР-теста на Covid-19. Межминистерское решение опубликовано в правительственной газете, сообщает РИА Новости.

Прежнее постановление должно было действовать до 21 июня, но вместо него с сегодняшнего утра в силу вступило новое. Документ действует до 6 часов утра 26 июня.

Ограничений на количество въезжающих в страну россиян нет. Российским туристам не нужно будет проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Эти правила распространяются также на детей старше 12 лет.

С 14 мая власти страны открыли границы для туристов, но не из всех государств. Въехать в страну могут граждане государств — членов Евросоюза и Шенгенского соглашения, а также постоянные жители еще 26 стран, среди которых и Россия.