Власти Греции на неделю продлили прежний порядок въезда в страну россиян

Власти Греции до 21 июня продлили прежний порядок въезда российских туристов. Межминистерское решение размещено в официальной правительственной газете, сообщает РИА Новости.

В страну может въехать любое количество россиян, также им не надо находиться на карантине — при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса, отрицательного результата ПЦР-теста или же справки о перенесенном Covid-19 и наличии антител. Документы могут быть на русском языке.

При этом по прилете туристов могут попросить пройти тест на коронавирус. Путешественник, сделавший выборочный тест, должен будет дождаться результатов исследования и при положительном ПЦР уйти на 10-дневный карантин.