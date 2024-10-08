Соцфонд РФ по РТ рассказал об индексации выплаты при рождении детей за два года

С начала 2024 года более 20 тыс. татарстанских семей получили единовременную выплату при рождении детей. На финансирование этой меры поддержки семьям направлено более 502 млн рублей.

«Единовременная выплата при рождении ребенка – разовая мера поддержки, которую Отделение СФР по РТ предоставляет одному из родителей. В 2023 году в республике было назначено 4,8 тыс. пособий неработающим гражданам на сумму около 111 млн рублей. Кроме того, в прошлом году произведено 26,7 тыс. выплат единовременного пособия при рождении ребенка работающим людям на сумму более 610 млн рублей», - рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

В ведомстве уточнили, что размер пособия определяется на дату рождения малыша. Так, с января 2023 года он составлял 20,4 тыс. рублей, а с 1 февраля 2023 года увеличился до 22,9 тыс. рублей. В этом году пособие проиндексировано на 7,4% и составляет 24,6 тыс. рублей.

Чтобы получить пособие, работающий родитель должен обратиться к своему работодателю. Неработающему родителю нужно подать заявление в клиентскую службу ОСФР по РТ или МФЦ, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале госуслуг.

«Выплата положена всем татарстанским семьям, независимо от уровня дохода и предоставляется на каждого ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители», - уточнил управляющий Отделением Соцфонда России по РТ Эдуард Вафин.