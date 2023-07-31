Граждане еще трех стран смогут посетить Россию по электронной визе

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Расширен список стран, граждане которых смогут въехать на территорию России по электронной визе. В него включены Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, говорится в распоряжении Правительства РФ.

«С 1 августа 2023 года граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в Россию, используя единую электронную визу», — отмечается в тексте.

Благодаря электронной визе иностранцы смогут один раз посетить Россию с гостевым либо деловым визитом, принять участие в научных, спортивных, культурных и других мероприятиях. Заявление на ее получение подается онлайн — на специальном сайте Министерства иностранных дел России.

Осенью 2022 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над организацией выдачи электронных виз для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.

Напомним, что запуск электронной визы запланирован на завтра, 1 августа. Таким образом, действие документа распространится на граждан 55 государств.