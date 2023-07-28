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Единые электронные визы будут запущены 1 августа — МИД
В России запущен обратный отсчет до запуска единой электронной визы. Ожидается, что запуск системы состоится уже 1 августа.
«Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 г. в 10.00 по московскому времени (07.00 UTC)», – говорится в телеграм-канале консульского департамента МИД России.
Осенью 2022 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над организацией выдачи электронных виз для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.
Ожидается, что электронный документ будет действовать на территории более чем 50 стран.
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