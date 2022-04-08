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Ру Тат
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Технологии
8 апреля 2022  20:10

Гранты от правительства на разработки в IT-сфере смогут покрыть до 80% стоимости проектов

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Правительство увеличило максимальный размер грантов на разработки в сфере IT, теперь они смогут покрыть 80% стоимости проектов, сообщается в Telegram-канале Кабмина.

Изначально российские фонды поддержки разработчиков могли рассчитывать на финансирование 50% от общей суммы. 
 
Предполагается, что это решение ускорит импортозамещение, поможет избежать оттока специалистов за границу и снизить негативные последствия санкций.

Работа для поддержки сферы высоких технологий идет в рамках реализации указа Президента РФ Владимира Путина «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». 

Ранее «Татар-информ» сообщил о том, что дипломированные специалисты российских IT-компаний моложе 27 лет смогут получить отсрочку от армии.

 

#кабмин #информационные технологии #гранты
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