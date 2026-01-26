news_header_top
Общество 26 января 2026 09:08

Гранты на проведение свадьбы в национальном стиле получили 80 семей Татарстана

В Татарстане 80 молодых семей получили гранты на проведение свадьбы в национальном стиле. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Всего такие гранты получили 80 семей. Проект получил широкий отклик в информационном поле, был положительно воспринят как молодежным сообществом, так и профессиональным. Наши коллеги из других регионов активно интересовались этой нашей идеей и спрашивали о том, как ее реализовать», – рассказал он

Кадыров подчеркнул, что, говоря о национальных свадьбах, подразумевается не только татарские и русские. Татарстан – многонациональная республика, поэтому приветствуются национальные элементы любых народов.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».

Азат Кадыров: «У каждого молодого человека в Татарстане есть хорошее светлое будущее»
#гранты #азат кадыров #молодые семьи
