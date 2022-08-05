Гран-при премии «Хрустальное перо» – автомобиль – получил преподаватель журфака КФУ

Гран-при журналистской премии РТ «Хрустальное перо/ Бәллүр каләм» в этом году получил преподаватель, заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Васил Гарифуллин. Автомобиль «Лада», символически перевязанный бантом, ожидал награжденного у входа в КРК «Пирамида», где сегодня состоялась церемония вручения дипломов и призов победителям номинаций профессиональной премии.

Нынешняя церемония стала юбилейной, 25-й для региональной журналистской награды «Хрустальное перо/ Бәллүр каләм». И, как подметил обладатель гран-при, в нынешнем же году отмечается и 60-летие журналистского образования в Татарстане.

«Спасибо огромное всем, кто принял такое решение! Это неожиданно. Может, я при галстуке был бы, что-то еще лучше сказал бы, наверное, это — очень большой сюрприз, большая награда. В год 60-летия журналистского образования в Республике Татарстан, в Казанском Федеральном университете, принимаю награду как награду для всех нас. Бак зур рәхмәт!» — подчеркнул Васил Гарифуллин.

Гран-при победителю XXV премии «Хрустальное перо/ Бәллүр каләм» вручила Премьер-министр Татарстана Лейла Фазлеева.

Она также отметила, что в этом году на конкурс было подано около 1700 работ. Фазлеева поблагодарила всех журналистов за их работу, подчеркнув, что эта профессия — стратегический многофункциональный институт общества.

«Я с огромным удовольствием от имени Правительства РТ поздравляю вас с замечательным праздником. 25 лет лучшему конкурсу в сфере журналистики в Республике Татарстан и в Российской Федерации „Хрустальное перо“. Вы, именно вы на передовой, и в руках у вас самое сильное оружие на этой земле — слово. Слово может придать человеку крылья, слово может уничтожить всю историю человека и человечества. Вы золотыми буквами вписываете историю Республики Татарстан и России в мировую историю. Благодаря вам те, кто читает, слушает, смотрит, приобщаются к тем событиям, которыми гордится наша страна, Республика Татарстан, и самое главное — к тем людям, которыми мы все вместе гордимся. Я хотела бы пожелать вам непредвзятости, добрых идей и настроений, стойкости, правдивости — всех тех качеств, которые всегда характеризовали журналистику Республики Татарстан от момента ее появления на этой земле. Пусть республика, действительно, для каждого из вас будет местом силы — силы вашего слова.

Отдельно я хотела бы поблагодарить каждого из вас за нашу совместную работу, за освещение самых трепетных тем, которые волнуют сегодня общество, за ваше бережное отношение к очень ярким и неоднозначным темам — здравоохранению, социальной защите, здоровью людей, и самое главное — за бережное отношение в освещении тем детства и родительства», — подчеркнула Премьер-министр РТ.

Медиаперсоной года жюри премии выбрало в этот раз Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.

«Это большая честь объявить медиаперсону года — человека, которого мы все нашим медийным сообществом избрали в качестве самого открытого, самого конструктивного в общении с журналистами», — сказал председатель жюри премии, главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев.

Однако Фарид Мухаметшин присутствовать на церемонии «Хрустальное перо» не смог, награду ему обещали передать 29 августа на Форуме национальных СМИ, который будет проходить в Иннополисе.

В числе награжденных XXV журналистской премии были также журналисты «Татар-информа». Гульнар Гарифуллина, журналист татарской редакции победила в номинации «Лучший в профессии» (наряду с известным в республике аксакалом местного телевидения Михаилом Любимовым). Приз ей вручил выходец из Казани, начинавший на местном телеканале «Эфир» в новостной программе «Город», а сейчас известный телеведущий Первого канала Максим Шарафутдинов. Фотокорреспондента «Татар-информа» Султана Исхакова за доблестный труд медалью «100 лет ТАССР» наградила Премьер-министр РТ Лейла Фазлеева. А, например, лучшим кинооператором года жюри выбрало Андрея Корсинского, сотрудника телерадиокомпании «Новый век», фоторепортером – Анну Арахамию, снимающую для журнала «Сююмбике». Кроме того жюри назвало лучшую пресс-службу года, самого популярного блогера, лучшие СМИ по освещению национальных проектов, Года родных языков и Года науки и технологий.

Конкурс «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо», напомним, проводит Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с Союзом журналистов РТ. В состав жюри конкурса входят ведущие журналисты — представители и руководители федеральных, республиканских, городских и районных СМИ. Цель конкурса — содействие профессиональному росту журналистов, укрепление доверия аудитории к журналистскому слову, развитие средств массовой информации республики.

В этом году на конкурс поступило свыше 1,6 тыс. творческих работ, из них 718 на русском языке и 978 — на татарском. Самое большое количество заявок поступило в номинации «Лучший в профессии» — 444 работы.

География участников конкурса охватила все крупные города и поселки Татарстана, в том числе Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Лениногорск, Менделеевск, Бугульму, Актаныш. На конкурс поступили работы и из других регионов России, в том числе из Удмуртии, Башкортостана и Челябинской области.