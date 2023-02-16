Грабли для Билла: почему даже тень травмы Билялова - это мина под «Ак Барс» в плей-офф

Основной вратарь команды Тимур Билялов получил травму

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Билялов уже здоров, но не повторится ли история в плей-офф?

На фоне пятиматчевой победной серии команды Зинэтулы Билялетдинова в регулярном чемпионате КХЛ как-то незамеченным проходит отсутствие Тимура Билялова в заявке «Ак Барса» в трех матчах подряд.

После сегодняшней победы (3:0) «Ак Барса» над «Адмиралом» корреспондент «ТИ-Спорт» задал вопрос Зинэтуле Билялетдинову о причинах отсутствия основного вратаря.

– У него была травма, но сейчас он здоров. Готовится к следующим матчам. Сыграет ли в Хабаровске? Пока не могу ответить на этот вопрос, - ответил нам Билялетдинов.

«Ак Барс» побеждает, сменщик основного вратаря — Амир Мифтахов — играет в целом надежно. Все хорошо? Не совсем. Дело в том, что для Амира Мифтахова нынешний сезон чуть ли не первый во взрослой карьере. До этого момента он был основным голкипером в основном в дублях, фармах и молодежных командах.

И по ходу нынешнего сезона хватало матчей, в которых Мифтахов грубо ошибался, а его команда терпела из-за этого поражения. А впереди плей-офф, в котором никто не угадает, как будет выглядеть Мифтахов, если Билялов вдруг не сможет играть.

Для Амира Мифтахова нынешний сезон чуть ли не первый во взрослой карьере Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дежавю из 2019 года

Зинэтула Билялетдинов на самом деле уже оказывался в подобной ситуации в 2019-м году, когда «Ак Барс» всухую проиграл серию стартового раунда плей-офф «Авангарду» (0-4). Тогда травму получил Эмиль Гарипов, и казанцы вышли на решающие матчи с неопытным Владиславом Подъяпольским в составе. На тот момент он был более опытным, нежели Мифтахов сегодня, но голкипер провалил первые выездные матчи серии, чем предопределил итоговый провал «Ак Барса».

Та история завершилась трехлетним творческим отпуском для Зинэтулы Билялетдинова от большого хоккея. Спустя четыре года ситуация отдает эффектом дежавю. Конечно, нынче ситуация выглядит предпочтительнее. Во-первых, «Ак Барс» достаточно высоко в таблице и не рискует встретиться с командой уровня «Авангарда» уже в первом раунде.

Кроме того, Билялов находится вместе с командой на Дальнем Востоке, что подразумевает, что серьезных проблем со здоровьем у него и не было. Но не все так гладко. Дело в том, что Билялов на протяжении своей карьеры практически в каждом сезоне получает, как минимум, одну серьезную травму и пропускает из-за них значительное количество матчей. То есть, он травматичный хоккеист и нет никаких гарантий, что он будет играть.

Зинэтула Билялетдинов уже оказывался в подобной ситуации в 2019-м году, когда «Ак Барс» всухую проиграл серию стартового раунда плей-офф «Авангарду» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Грабли для Билялетдинова

Еще одна деталь. После ухода из «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в одном из интервью автору данного текста говорил, что врачи клуба и сам Гарипов гарантировали возвращение вратаря в строй к плей-офф. Мол, из-за этого Билл не настоял на усилении вратарской бригады перед кубковыми матчами. Что из этого вышло — все знают. Гарипов не сыграл - «Ак Барс» вылетел в первом раунде.

После возвращения в «Ак Барс» специалист дал мне еще одно интервью — уже для «ТИ-Спорт». Мы спросили, рассматривался ли вопрос усиления вратарской бригады, в связи с неопытностью Амира Мифтахова.

- Не хотелось бы «каркать», но после плей-офф-2019 мы с вами говорили, что заходить в плей-офф с неопытными голкиперами было большим риском. Это и случилось тогда. Вам не кажется, что сейчас ситуация с вратарями «Ак Барса» отчасти повторяется?

- Совсем нет. Я считаю, что наши два вратаря, которые у нас есть, способны выполнять самые серьезные задачи. Откровенно говоря, Тимур Билялов и Амир Мифтахов далеко не худшие вратари в лиге. Амир вообще перспективный парень, который при усердном труде должен вырасти в хорошего вратаря. Он сейчас в стадии развития. Да и Билялов совсем еще не старый, но уже довольно опытный. У него сейчас как раз тот возраст, когда он должен показывать свой максимум и реализовывать себя. Я считаю, что у нас очень хорошие голкиперы, - ответил нам Зинэтула Билялетдинов.

Опять же, не хочется каркать, но текущее развитие событий напоминает известный процесс «наступления на те же грабли». Понятно, что не нынешний наставник «Ак Барса» летом формировал состав, но авторитета Билла должно было хватить, чтобы усилить проблемную линию до декабрьского трансферного дедлайна. Этого сделано не было, и «Ак Барс» сейчас получает дополнительные риски перед плей-офф, которых вполне можно было избежать.

Марат Валиуллин публично гордился, что команда входит в сезон с вратарями — воспитанниками клуба Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Трофеи или пиар: в чем задача «Ак Барса»?

На протяжении практически всего сезона наше издание отмечало, что у «Ак Барса» нет вратарской бригады уровня фаворита плей-офф Кубка Гагарина.

В этих обстоятельствах очень странно, что всемогущий в финансовом плане «Ак Барс» не нашел варианта усиления вратарской позиции.

Наверное, это новая истории о нежелании руководства признавать ошибки. Мы все помним, как генменеджер клуба Марат Валиуллин публично гордился, что команда входит в сезон с вратарями — воспитанниками клуба. Конечно, кому-то в руководстве клуба приятно, что Тимур Билялов и Амир Мифтахов собственные воспитанники, но тут уже надо выбирать: или биться за трофеи, или готовить доморощенных вратарей.

Сегодня Мифтахов сыграл превосходно: оформил «сухарь» и голевой пас отдал. Но что будет в плей-офф, если Билялов не сможет играть? Ответа у нас нет.



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Фото на анонсе: ak-bars.ru