«Говорим только на татарском»: ученики курсов в Москве — об эмоциях от первого урока

Фото: архив Рината Фасхутдинова

В Москве стартовал новый учебный год на бесплатных курсах татарского языка. На первое занятие в образовательном центре имени Марджани собралось 48 человек. Большинство слушателей поделились впечатлениями и с восторгом отметили, что на первом уроке создатель курса — методист Института Каюма Насыри КФУ Альбина Валиева говорила с ними исключительно на татарском языке, что позволило уже в начале занятий изучить множество новых слов и конструкций.

Фото: архив Рината Фасхутдинова

«Уже на первом уроке мы узнали очень много. Помимо запланированного алфавита педагог Альбина говорила с нами на татарском языке. Записываясь, понимала, что иду учиться, так как литературный татарский не знают даже мои родители. Сегодня буду удивлять родных своими познаниями. Так же хочется порадоваться за молодежь — их было большинство! Как по-человечески приятно и трогательно, что юноши и девушки тянутся к истокам», —рассказала слушательница по имени Эльмира.

Фото: архив Рината Фасхутдинова

«Мне всё очень понравилось! Всего за один урок я выучил много новых слов и конструкций, начал понимать различия между казанским и мишарским диалектами», — добавил слушатель по имени Камиль.

Девушка по имени Джалия помимо прекрасной организации и уровня преподавания оценила дружелюбную и уютную атмосферу, царящую в центре. Ее мнение разделили братья Азат и Марат, которые решили совершенствовать свой татарский вместе.

«Замечательный центр, очень классные занятия. И потрясающая преподаватель. Очень понятно объясняет», —подчеркнула посетительница Татьяна.

Руководитель центра — глава правления местной исламской религиозной организации Северо-Восточного административного округа Москвы «Ихсан» Ринат хазрат Фасхутдинов обратил внимание на то, что в этом году первое занятие посетило рекордное число учеников.

«С каждым новым набором число людей, желающих изучить татарский язык в нашем центре, неуклонно растет, что еще раз подтверждает его популярность и значимость. Татарский язык, обладающий древней и богатой историей, привлекает людей самых различных профессий и возрастов, от студентов до предпринимателей, врачей и учителей», — сказал он.

Фото: архив Рината Фасхутдинова

По мнению Фасхутдинова, татарский язык становится «неотъемлемой частью многогранной московской языковой мозаики», а растущий интерес к изучению татарского языка отражает не только спрос на новые знания, но и стремление к пониманию и ощущению причастности к культурному наследию татарского народа.

Новые бесплатные занятия в Москве в январе стартовали сразу на трех площадках. Подробнее о том, чем вызван столь бурный интерес и где в столице России можно изучить татарский язык с чистого листа или усовершенствовать уровень владения им, можно прочитать в материале «С нуля за три месяца: почему в Москве набирает обороты мода на курсы татарского языка».