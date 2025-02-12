«Готовы трудоустроить без высшего образования»: Пороховой завод в Казани ищет рабочих

Фото: © «Татар-информ»

Казанский пороховой завод приглашает на работу сотрудников рабочих и инженерно-технических специальностей. Зарплата стартует от 70 тыс. рублей и может достигать 150 тыс., рассказала «Татар-информу» руководитель управления кадровой политики предприятия Татьяна Михайлова.

В основном на завод требуются люди на различные этапы производства – аппаратчики, прессовщики, сборщики специальных изделий. Михайлова отметила, что для этого достаточно среднего образования.

«Мы готовы принять людей без высшего образования. Необходимо только, чтобы они были совершеннолетними и без медицинских противопоказаний. Наши опытные специалисты обучат основам работы в короткие сроки. В дальнейшем есть возможность поднять свой разряд, соответственно, больше зарабатывать», – рассказала собеседница информагентства.

Также заводу необходимы сметчики, конструкторы, экономисты, технологи и другие. Однако для рабочих этих профессий высшее образование необходимо.

Напомним, для сотрудников предприятия предусмотрены многочисленные бонусы: премии за эффективную работу и результат, премии к профессиональным праздникам, юбилейным датам, вознаграждение за выслугу лет от одного года работы. Также на Казанском пороховом заводе выплачивают компенсацию за вредные условия труда, а мужчинам, участвующим в выполнении государственного оборонного заказа, предоставляют бронь от мобилизации.

«Среди льгот и социальных гарантий есть бесплатный транспорт на предприятие в вечерние и ночные смены. Иногородним мы компенсируем съем жилья в размере 10 тыс. рублей, также готовы предоставить койко-место в общежитии. На момент трудоустройства предоставляем место в хостеле рядом с заводом. Это важно, чтобы человек не остался на улице, пока ищет себе жилье», – отметила Михайлова.

Кроме того, работникам предоставляют льготные путевки в профилактории, выплачивают матпомощь при заключении брака или рождении детей, при необходимости могут отправить на реабилитационно-восстановительное лечение в заводском Центре реабилитации. Сотрудники завода имеют возможность пройти бесплатное повышение квалификации в заводском Центре ДПО и УПО.

Узнать более подробную информацию можно по телефону: 554-34-51. Также по вопросам трудоустройства можно обратиться в отдел кадров по адресу: ул. 1 Мая, дом №26А.