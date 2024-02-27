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Готовность участка трассы М12 «Восток» в Свердловской области превысила 40%
Участок федеральной трассы М12 «Восток» на территории Свердловской области готов на 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный департамент информационной политики.
«Готовность участка скоростной трассы М12 „Восток“, проходящего по территории Свердловской области, превысила 40%», — рассказали в департаменте.
Уточняется, что в рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит протяженностью 43 км планируется возвести 2 развязки, 5 мостов и 7 путепроводов, в районе Ачита скоростной участок магистрали «вольется» в федеральную дорогу Пермь — Екатеринбург, которую до конца этого года расширят до 4 полос. На сегодня работы ведутся на всех искусственных сооружениях этапа, задействовано 578 человек и свыше ста единиц техники.
Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти российских регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит порядка 1 961 км. Напомним, 21 декабря 2023 года Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл участок от Москвы до Казани протяженностью 810 км. Ее с нуля построили за рекордные сроки три года. Теперь путь от столицы России до Татарстана займет всего 6,5 часа.
Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».
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