Готовность соципотечного дома на 112 квартир в ЖК «Мәхәббәт» составила 90,5%

Фото: телеграм-канал Госжилфонда при Раисе РТ

Техническая готовность дома №1-3-3 в казанском жилом комплексе «Мәхәббәт» составила 90,5%. Об этом сообщается в телеграм-канале Госжилфонда при Раисе РТ.

«Этот дом позволит достичь одну из главных задач национального проекта "Жилье и городская среда" – обепечить наших граждан доступным и комфортным жильем», – отметили в ведомстве.

Объект на 112 квартир строится по программе социальной ипотеки. Сейчас ведутся внутренние отделочные, фасадные и кровельные работы, монтаж окон и внутренних инженерных сетей.

В августе в рамках программы в жилом комплексе началось строительство еще двух объектов – это дома №1-2-2 и №1-2-3 на 112 и 168 квартир соответственно.