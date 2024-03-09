«Готов идти, куда Родина пошлет»: в Казани работает пункт отбора на службу по контракту

Сегодня в Казани напротив торгового центра «Порт» был открыт мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы ведем информационно-агитационную работу, совершаем подобные выезды дважды в неделю», – рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту, сержант Петров Станислав.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Подобные пункты периодически открываются не только в Казани, но и по всей Республике Татарстан.

«Здесь человек заполняет заявление, далее проходит проверку, делают запросы в МВД, наркодиспансер и так далее. После, в случае соответствия всем необходимым критериям, человек пребывает в пункт отбора и уже через три дня убывает на службу», – рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда, старшина Сиитов Сергей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Два стола, бюллетени и даже телевизор. Казалось бы, небольшая палатка оснащена всем необходимым и даже немного больше. Желающие заключить контракт не заставили инструкторов пункта отбора долго ждать.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Бывший студент КГАСУ, по образованию строитель. Работал геодезистом. Должен был проходить срочную службу, но решил сразу на контракт пойти. Женат, есть дети. Жена, конечно, переживает немного, но поддерживает. Решился в том числе из-за хорошей зарплаты и льгот», – поделился желающий заключить контракт с Министерством обороны.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Напомним, что граждане, заключившие с Минобороны в Татарстане контракт на военную службу до 25 марта, получат дополнительную денежную выплату.

«ДОСААФ при заключении контракта начал платить 205 тысяч для граждан РТ и 305 для граждан из других субъектов. Кроме того, теперь для граждан, проживающих в Татарстане, единовременная выплата составит от 400 тысяч рублей, а для граждан, прибывших из других субъектов – от 500 тысяч рублей. Это без учета выплаты от 210 тысяч, которую военнослужащий получает, когда убывает в зону СВО», – рассказал Петров Станислав.

Но не только желание заработать движет будущими защитниками Родины.

«В этой стране моя семья. Пока идет специальная военная операция, я не буду спокоен. Хочу, чтобы мои дети видели мирное небо над головами», – поделился один из посетителей мобильного пункта отбора на военную службу по контракту.

Данилов Николай, не служивший до этого в армии, пришел сегодня так же заключить контракт с твердым намерением отправится в зону специальной военной операции.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мой отец еще в моей молодости призвался в ГСВГ (группа советских войск в Германии). После, по зову сердца, участвовал в Афганской компании. Не хочется отставать. Кроме того, боязно мне за страну, не хватает нас там, на передовой. Хочу поехать, помочь в первую очередь своим соотечественникам. Что бы родные и близкие чувствовали себя спокойно за нашими спинами», – рассказал Данилов Николай.

На вопрос о том, в составе каких войск он хотел бы служить, кратко ответил: «Пойду туда, куда Родина пошлет».