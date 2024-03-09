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«Готов идти, куда Родина пошлет»: в Казани работает пункт отбора на службу по контракту
Сегодня в Казани напротив торгового центра «Порт» был открыт мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
«Мы ведем информационно-агитационную работу, совершаем подобные выезды дважды в неделю», – рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту, сержант Петров Станислав.
Подобные пункты периодически открываются не только в Казани, но и по всей Республике Татарстан.
«Здесь человек заполняет заявление, далее проходит проверку, делают запросы в МВД, наркодиспансер и так далее. После, в случае соответствия всем необходимым критериям, человек пребывает в пункт отбора и уже через три дня убывает на службу», – рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда, старшина Сиитов Сергей.
Два стола, бюллетени и даже телевизор. Казалось бы, небольшая палатка оснащена всем необходимым и даже немного больше. Желающие заключить контракт не заставили инструкторов пункта отбора долго ждать.
«Бывший студент КГАСУ, по образованию строитель. Работал геодезистом. Должен был проходить срочную службу, но решил сразу на контракт пойти. Женат, есть дети. Жена, конечно, переживает немного, но поддерживает. Решился в том числе из-за хорошей зарплаты и льгот», – поделился желающий заключить контракт с Министерством обороны.
Напомним, что граждане, заключившие с Минобороны в Татарстане контракт на военную службу до 25 марта, получат дополнительную денежную выплату.
«ДОСААФ при заключении контракта начал платить 205 тысяч для граждан РТ и 305 для граждан из других субъектов. Кроме того, теперь для граждан, проживающих в Татарстане, единовременная выплата составит от 400 тысяч рублей, а для граждан, прибывших из других субъектов – от 500 тысяч рублей. Это без учета выплаты от 210 тысяч, которую военнослужащий получает, когда убывает в зону СВО», – рассказал Петров Станислав.
Но не только желание заработать движет будущими защитниками Родины.
«В этой стране моя семья. Пока идет специальная военная операция, я не буду спокоен. Хочу, чтобы мои дети видели мирное небо над головами», – поделился один из посетителей мобильного пункта отбора на военную службу по контракту.
Данилов Николай, не служивший до этого в армии, пришел сегодня так же заключить контракт с твердым намерением отправится в зону специальной военной операции.
«Мой отец еще в моей молодости призвался в ГСВГ (группа советских войск в Германии). После, по зову сердца, участвовал в Афганской компании. Не хочется отставать. Кроме того, боязно мне за страну, не хватает нас там, на передовой. Хочу поехать, помочь в первую очередь своим соотечественникам. Что бы родные и близкие чувствовали себя спокойно за нашими спинами», – рассказал Данилов Николай.
На вопрос о том, в составе каких войск он хотел бы служить, кратко ответил: «Пойду туда, куда Родина пошлет».
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