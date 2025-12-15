Госжилинспекция Татарстана зафиксировала рост числа обращений по оплате ЖКУ

Александр Тыгин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В связи с приходом холодов и начислением платы за отопление в последнее время количество обращений в Госжилинспекцию Татарстана по вопросам начисления платы за ЖКУ увеличилось. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Госжилинспекции РТ – главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин на совместном выездном заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при комитете.

«В целом в этом году мы уже около 3 тыс. обращений получили. В основном наши проверки показывают, что нарушений нет. <…> Каждый случай индивидуальный, обязательно будет проводиться полноценная административная проверка и принято решение. Если мы обнаружим нарушение, виновные будут привлечены к ответственности, будет произведен перерасчет», – заверил он.

Тыгин рекомендовал татарстанцам по вопросам начислений обращаться в управляющие компании, а уже после этого, получив неудовлетворительный ответ, – в Госжилинспекцию Татарстана.

Обычно Госжилинспекция Татарстана получает около 4 тыс. обращений в год по начислениям за ЖКУ, выносится около 100 административных решений. При этом общее количество обращений по различным вопросам составляет примерно 25 тыс. в год.