Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госжилинспекция Татарстана рассказала, как сэкономить на плате за тепло весной
Узлы погодного регулирования позволяют экономить до 25–30% сумм, которые тратятся на оплату отопления в весенний и зимний период, когда в течение суток происходят значительные изменения температур. Об этом сообщил сегодня начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана — главный государственный жилищный инспектор Сергей Крайнов на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Узлы погодного регулирования — устройства, которые в зависимости от температуры наружного воздуха регулируют подачу теплоносителя в многоквартирный дом. Устройства эффективны в осенний и весенний период, когда ночью холодно, а днем тепло. В этот момент они, согласно оценкам специалистов, позволяют экономить до 25–30% тепла. Когда резкого колебания температур между днем и ночью нет, в узлах погодного регулирования нет необходимости», — пояснил спикер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госжилинспекция Татарстана объяснила причины роста платежей за тепло в декабре на 30–40%. По мнению специалистов, рост платы объясняется как увеличением тарифа на тепло, так и погодными условиями. Декабрь был более холодным, чем ноябрь.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»