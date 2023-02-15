Госжилинспекция Татарстана объяснила причины роста платежей за тепло

Некоторые татарстанцы, сравнив платежки за декабрь с платежками за ноябрь 2022 года, заметили рост платы на тепло на 30-40%. Причины роста начислений связаны с увеличением потребления тепла и ростом тарифа, объяснил начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана – Главный государственный жилищный инспектор Сергей Крайнов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Рост платы за услугу теплоснабжения в декабре у „Казэнерго“ и „Татэнерго“ составил около 6,5%. При этом рост платы по некоторым квартирам был значительный. Плата за тепло определяется с учетом стоимости единицы коммунального ресурса и объема его потребления», — отметил он.

Спикер отметил, что Госжилинспекция Татарстана провела проверки и выявила причины увеличения цифр в платежках. По его словам, рост платы вызван двумя причинами: во-первых, увеличился тариф, а во-вторых, так как декабрь был более холодным, чем ноябрь, вырос и объем потребленного тепла.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рост платы за ЖКУ в декабре в Татарстане в среднем не превысит 9%, новые тарифы будут действовать более 1,5 года.