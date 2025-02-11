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Происшествия 11 февраля 2025 17:20

Госжилинспекция РТ раскрыла подробности гибели молодых людей в казанской многоэтажке

Госжилинспекция Татарстана раскрыла подробности гибели молодых людей в одной из квартир дома № 36 по улице Гарифьянова в Казани.

После получения информации о гибели четырех человек сотрудники ведомства провели проверку квартиры.

«На момент обследования тяга в вентканале и дымоходе есть, утечек газа нет», – говорится в сообщении.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что в съемной квартире на улице Гарифьянова в Казани обнаружены тела четверых молодых людей. К моменту обнаружения они были мертвы уже несколько часов. Погибшие 2005, 2004, 2002 и 2000 годов рождения.

В квартире были найдены вещества неизвестного происхождения. Рядом с телами лежали электронные весы и две бутылки с нагаром и прожженным отверстием.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что молодые люди приехали в Казань из Чистопольского и Алексеевского районов. Двое из них были студентами казанских вузов, двое других нигде не работали.

#Госжилинспекция РТ #проверка
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