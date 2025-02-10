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Происшествия 10 февраля 2025 09:09

В съемной квартире в Казани нашли тела четверых молодых людей

В съемной квартире на улице Гарифьянова в Казани обнаружены тела четверых молодых людей. Как стало известно «Татар-информу», ребят, которым 21, 23 года, 20 и 25 лет нашли накануне днем. К моменту обнаружения они были мертвы уже несколько часов.

В квартире были найдены вещества неизвестного происхождения. Рядом с телами лежали электронные весы и две бутылки с нагаром и прожженным отверстием.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что молодые люди приехали в Казань из Чистопольского и Алексеевского районов. Двое из них были студентами казанских вузов, двое других нигде не работали.

#Уголовное дело
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