Госжилфонд начал строительство многоквартирного дома в Ютазинском районе РТ

Государственный жилищный фонд при Президенте РТ приступил к строительству 24-квартирного жилого дома с индивидуальным отоплением в Ютазинском районе Татарстана.

Дом №8 по улице Каримова в поселке Уруссу Ютазинского района возводится по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Здание будет построено из кирпича и состоять из четырех этажей и одного подъезда. Новоселы въедут в 16 — однокомнатных, 4 — двухкомнатных и 4 — трехкомнатных квартиры. Общая площадь составляет 1,2 тыс. квадратных метров.

Новое жилье введут в эксплуатацию с чистовой отделкой, оно будет оборудовано двухконтурным газовым котлом, сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии и автоматическими газоанализаторами.

Инвестиционный план Госжилфонда на 2021 год предполагает строительство в городах и районах республики более 5 тыс. квартир на 280 тыс. квадратных метров.