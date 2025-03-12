Госюрбюро РТ помогло матери погибшего участника спецоперации установить их родство

Изображение: пресс-служба Минюста РТ

Государственное юридическое бюро Татарстана помогло матери погибшего участника спецоперации установить ее родство с ним, чтобы она смогла получить положенные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Жительница Казани рассказала, что не может получить соответствующие выплаты из-за технической ошибки в свидетельстве о смерти отца бойца, где было неверно указано отчество. В результате родственные связи матери и ее погибшего сына оказались поставлены под сомнение, и их наличие пришлось устанавливать в судебном порядке.

Главный специалист Госюрбюро Татарстана Екатерина Рыжова подготовила заявление в суд. Представив необходимые доказательства, она добилась исправления неточностей в документах.

«Теперь мы продолжаем работу по получению положенных выплат, которые также полагаются родственникам участника СВО», – пояснила юрист.

Единовременное пособие, положенное родственникам участвующего в спецоперации военнослужащего в случае его гибели, с 1 января 2025 года составляет 5,2 млн рублей.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что к тому моменту из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.