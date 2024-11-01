«Государство хочет переписать всех майнеров»: в России заработал новый закон

В России с 1 ноября заработал закон о легализации добычи криптовалюты. Нововведение «Татар-информу» прокомментировал главный редактор Информационной группы ComNews Леонид Коник.

«Прежде всего, государство хочет переписать всех майнеров: добывать криптовалюту смогут лишь юрлица, внесенные в особый реестр. Частникам попадать в реестр не обязательно, но для них устанавливаются предельные нормы энергопотребления. Вести этот реестр будет Федеральная налоговая служба, что явно намекает на желание государства получать налоги от майнинга в полном объеме», – рассказал Коник.

С сегодняшнего дня заниматься майнингом могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), включенные в специальный реестр. Это требование также касается и операторов майнинговой инфраструктуры.

Физические лица смогут осуществлять майнинг без включения в реестр, если потребляемая при майнинге энергия не будет превышать установленных правительством лимитов. В случае превышения гражданин должен будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать заявление на включение в реестр.

Вести реестр будет Минцифры РФ, а с 1 ноября 2025 года – Федеральная налоговая служба (ФНС).

Подробнее о новом законе и других изменения в нормативные правовые акты России читайте в материале «Татар-информа» «Справки об СВО, отмена комиссий в СБП и перепись блогеров: гид по новым законам ноября».