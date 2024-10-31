Справки об СВО, отмена комиссий в СБП и перепись блогеров: гид по новым законам ноября

Теперь майнить законно смогут юрлица и индивидуальные предприниматели

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Майнинг возьмут под контроль

Государство хочет вывести из серой зоны майнинг – с 1 ноября заработает закон о легализации добычи криптовалюты. Теперь майнить законно смогут юрлица и индивидуальные предприниматели. Первые должны состоять в специальном реестре Минцифры.

«Прежде всего, государство хочет переписать всех майнеров: добывать криптовалюту смогут лишь юрлица, внесенные в особый реестр. Частникам попадать в реестр не обязательно, но для них устанавливаются предельные нормы энергопотребления. Вести этот реестр будет Федеральная налоговая служба, что явно намекает на желание государства получать налоги от майнинга в полном объеме», – сообщил «Татар-информу» главный редактор Информационной группы ComNews Леонид Коник.

Отчитываться о заработке в виде виртуальной валюты нужно будет Росфинмониторингу.

«Одна из главных затратных составляющих при майнинге – электроэнергия. И часто майнеры работают в регионах с дешевым электричеством, а подчас и вовсе используют серые схемы – например, размещают майнинговую ферму в брошенном пионерском лагере, где сохраняются льготные тарифы на электроснабжение. Одна из новых поправок в закон «Об электроэнергетике» дает государству право запретить майнинг в определенном субъекте РФ и даже на отдельной территории», – добавил Коник.

С 1 ноября пользователи социальных сетей и мессенджеров, у которых больше 10 тысяч подписчиков, должны будут предоставлять о себе данные в Роскомнадзор Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Блогерам, у которых больше 10 тысяч подписчиков, придется регистрироваться

В России заведут реестр блогеров-десятитысячников. С 1 ноября пользователи социальных сетей и мессенджеров, у которых больше 10 тысяч подписчиков, должны будут предоставлять о себе данные в Роскомнадзор (РКН). Аккаунты тех, кто не зарегистрируется, будут заблокированы. Запреты на рекламу, репосты и финансирование для незарегистрированных блогеров-десятитысячников начнут действовать с 1 января 2025 года.

«Это хорошая идея – сделать реестр блогеров, чтобы понимать вообще, кто про что рассказывает. Бывают и такие блогеры, которые вообще полную чушь несут. Я в принципе за. Может, это поможет создать какое-то серьезное сообщество блогеров, которое будет поддерживаться государством», – прокомментировала «Татар-информу» блогер из Казани Екатерина Бибишева.

Нововведение распространяется на блогеров в 15 социальных сетях, которые включены в Реестр социальных сетей Роскомнадзора. Например, YouTube, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», RuTube и другие. Пока нововведение не коснется блогов в запрещенных в нашей стране соцсетях, но в будущем это может измениться.

Раз в квартал корректируется размер доплат к пенсиям шахтеров и летчиков Фото: © «Татар-информ»

Летчикам и шахтерам пересчитают пенсии

Раз в квартал корректируется размер доплат к пенсиям шахтеров и летчиков. Выплаты членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности положены в связи с вредными и напряженными условиями труда.

Заключительная в этом году корректировка произойдет 1 ноября. Доплата к пенсии летчикам и шахтерам рассчитывается индивидуально в зависимости от среднемесячного заработка и стажа работы. По информации отделения Социального фонда РФ по Республике Татарстан, в Татарстане доплату получают 298 шахтеров-угольщиков и 564 летчика.

С 1 ноября Банк России отменит комиссию за переводы в пользу государства через Систему быстрых платежей Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Комиссию за оплату услуг государства через СБП отменят

С 1 ноября Банк России отменит комиссию за переводы в пользу государства через Систему быстрых платежей (СБП).

«Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее. При этом сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение таких платежей», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тыс. рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки.

Справку об участии в специальной военной операции можно будет оформить через портал Госуслуг Фото: © «Татар-информ»

Справки об участии в СВО можно будет оформить на Госуслугах

С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно будет оформить через портал Госуслуг. Получить документ сможет как сам военнослужащий, так и члены его семьи. Справка дает возможность воспользоваться различными мерами социальной поддержки, которые установлены региональными властями.

Нововведение состоит и в том, что прежде у справок не было единого образца. Их составляли командиры воинских частей или военкоматы в свободной форме. Сейчас есть единый образец справки.

В России порядка десяти иностранных агентов, которые являются депутатами разного уровня Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Полномочия депутатов-иноагентов досрочно прекратят

С 11 ноября будут прекращены полномочия граждан, занимающих должности в органах публичной власти и внесенных в реестр иностранных агентов по состоянию на 15 мая этого года.

«Основа принятия решения о признании человека иностранным агентом — получение денег из‑за рубежа. Либо вы будьте гражданами своей страны, в интересах своей страны работайте, либо не можете представлять жителей в органах власти», – сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

В мае этого года Володин сообщал, что в России порядка десяти иностранных агентов, которые являются депутатами разного уровня.