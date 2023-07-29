Государство поможет начинающим бизнесменам с размещением наружной рекламы

Новая мера поддержки для начинающих предпринимателей – размещение наружной рекламы – запущена в центрах помощи начинающим предпринимателям «Мой бизнес». Каждому предпринимателю при пополнении рекламного счета любой суммой от 1 рубля станет доступно 10 тысяч бонусных рублей и бесплатная разработка рекламного креатива, сообщает Министерство экономики РТ. Поддержка реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как отмечает заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, в настоящее время в России более 213 тысяч компаний непосредственно занимаются рекламной деятельностью и хорошо знакомы со всеми рекламными продуктами, но для большинства МСП — это незнакомый инструмент развития бизнеса. «Поэтому мы уже реализуем программы с VK, Ozon, „Ярмаркой мастеров“ и планируем запуск новых на интернет-платформах. Теперь мы запускаем программу по размещению наружной рекламы», – рассказала она.

Илюшникова добавила, что ранее этот инструмент был доступен только крупным игрокам. Теперь системой размещения для продвижения своих товаров и услуг могут пользоваться микро- и малый бизнес.

Для получения бонусных средств на наружную рекламу необходимо обратиться в центры «Мой бизнес» или оставить онлайн-заявку. Для владельцев малого и среднего бизнеса также проведут вебинары и персональные консультации, где обучат самостоятельному запуску кампаний в наружной рекламе.

Программа будет доступна до 30 сентября. Воспользоваться ей смогут один миллиона предпринимателей. Работа ведется через маркетплейс наружной рекламы VDOOH: о своем бизнесе можно рассказать на билбордах в родном городе, а при необходимости по всей стране.

Центры «Мой бизнес» созданы благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. Сегодня предпринимателям доступно более 250 услуг и сервисов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предприниматели Татарстана смогут бесплатно размещать карточки товаров на маркетплейсах.