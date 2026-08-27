Ветеран СВО из Казани: «Если мой путь вдохновит хотя бы одного, я живу не зря»

Жизнь Владимира Павленкова из Москвы – череда испытаний. Мобилизован на СВО, с боевым товарищем разоружил несколько десятков вэсэушников, был ранен, вернулся в строй с металлической пластиной в руке. Получил травму, в госпитале узнал, что у него рак 4-й стадии. Любящая жена помогает преодолевать невзгоды и вместе с ним строит планы на будущее.





Владимир совершил невероятный поступок, за который его наградили медалью «За отвагу». Он понимал, что мог погибнуть, но сознательно пошел на риск, выполняя приказ командования

Фото предоставлено семьей Павленковых

Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Патриота из меня вырастили в ВДВ, дали мне знания, которые пригодились на СВО»

Владимиру Павленкову 39 лет, родился он в Москве, оттуда же был призван по мобилизации. Однако, вернувшись с фронта, переехал в Казань. Со столицей Татарстана его связывает удивительная история любви – он без памяти влюбился в женщину по имени Чулпан. Уже через месяц после знакомства они прочитали никах, и он принял ислам. На интервью к нам он пришел вместе с ней – она его опора и поддержка во всех делах.

Говорит, что к Татарстану у него всегда было особое отношение, поэтому жить здесь для него огромное счастье. Сейчас Владимир представляет Татарстан на различных соревнованиях и трудится во благо республики.

Владимир рассказывает, что до мобилизации около десяти лет работал промышленным альпинистом. За это время достиг больших результатов – работал на верхних этажах небоскребов «Москва-Сити» и комплекса Capital Towers. Выполнял самую разную работу – от мытья окон до монтажа фасадных покрытий.

Когда узнал, что его призывают по мобилизации, отреагировал спокойно. Еще во время срочной службы Владимир получил звание младшего сержанта – опыт у него был неплохой, несмотря на то что ему не приходилось участвовать в боевых действиях.

«Если Родина зовет – надо идти. Я служил срочную службу в ВДВ – у нас была не просто срочка, а нечто большее. Я служил в легендарном гвардейском 38-м отдельном полку связи ВДВ. Там из меня вырастили патриота, дали знания, которые пригодились мне в зоне боевых действий, поэтому я уверенно пошел на фронт», – говорит он.

Мобилизованный полк, в который попал Владимир, с первых дней находился на Сватовском направлении.

«В первые дни мы находились в позиции глухой обороны. Были попытки прорыва ДРГ, но они быстро пресекались. Нас привезли в посадку, шел проливной дождь, мы не понимали, что происходит, но со временем освоились. Начались обстрелы – я был готов ко всему этому, понимал, куда еду. Я следил за ситуацией с 2014 года, понимал, что происходит. Да, было страшно, но это был здоровый страх, без паники. Потому что если ты запаникуешь и потеряешь контроль, тебе уже никто не поможет», – рассказывает ветеран.

«Если Родина зовет – надо идти. Я служил срочную службу в ВДВ – у нас была не просто срочка, а нечто большее» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я посмотрел в его глаза – он, как и я, осознавал, что шансов выжить в этом неравном бою у нас крайне мало»

В первые дни, используя знания, полученные во время срочной службы, Владимир совершил невероятный поступок, за который его наградили медалью «За отвагу». Тогда он понимал, что мог погибнуть, но сознательно пошел на риск, выполняя приказ командования.

«Это был декабрь. Мы с боевым товарищем с позывным Пес взяли в плен и разоружили несколько десятков бойцов ВСУ. Тогда мы шли по железной дороге. Я был впереди, метрах в 400 от меня, за поворотом – Пес. И тут я вижу, что впереди идут люди. Я им раз крикнул – тишина, крикнул два – не отвечают, только стоят и смотрят. Тогда я открыл огонь в воздух. Они сразу же прыгнули в овраг. Расстрелял половину боекомплекта и начал отступать к своему товарищу. Рассказал ему о ситуации, а он связался с командованием», – вспоминает ветеран.

Бойцам по рации передали: «Ждите, к вам идут. Никуда не уходите, принимайте бой».

«Мы с товарищем переглянулись. Посмотрев в его глаза, я все понял: он так же, как и я, осознавал, что шансов выжить в этом неравном бою крайне мало. Он тоже десантник, служил в разведке, я был уверен в нем – с таким товарищем можно и на край света пойти. Он сказал мне: “Вован, надо принимать бой”. Мы зарядились и пошли. Я перешел через железную дорогу, лег в овраг, а он спрятался за столб и крикнул: “Кто у вас старший?” К нему вышел человек. Я не знаю, о чем они разговаривали, но потом он скомандовал мне, чтобы я лег между рельсов и держал всех на прицеле. Вэсэушники подходили, складывали возле меня оружие. Как потом выяснилось, они шли с боя, у них не осталось боекомплекта. Скорее всего, они не знали, что нас только двое. Они сложили горой свое оружие, а потом пришли наши на подмогу и всех увели», – объясняет Владимир.

Фото предоставлено семьей Павленковых

«В доли секунды я успел уклониться, но рука осталась на бруствере – в нее и прилетело»

В декабре случилось первое ранение – блиндаж мобилизованных обстреляли из миномета.

«Мы продолжали держать оборону, находились в лесопосадках. В момент, когда начался обстрел, я стоял рядом с блиндажом. Работу польского миномета не слышно до последнего. Только за считаные секунды до того, как прилетит снаряд, раздается звук. Я в последние доли секунды успел уклониться, но рука осталась на бруствере – в нее и прилетело», – рассказывает Владимир.

Осколок попал в предплечье – он раздробил кость. Владимиру установили платиновую пластину, чтобы сохранить руку. В апреле он смог продолжить службу.

«Я вернулся на Сватовское направление к своим ребятам. Через некоторое время нас перебросили на Донецкое направление, где шли серьезные бои. Во время выполнения одной из боевых задач я получил серьезную травму. Тогда мы зашли в ангар, фонари включать там было нельзя, потому что летали БПЛА “Баба-яга”, они бы нас сразу заметили. Мы шли в темноте, поэтому я не увидел смотровую яму – видимо, она предназначалась для ремонта сельхозтехники. Я наступил в нее, моя нога уперлась в стену, и я всей своей массой – а в тот момент я был в полной экипировке – надавил на ногу. У меня порвались сухожилия, сломалась таранная кость. Связочный аппарат был полностью поражен», – рассказывает он.

Владимира оперативно доставили в прифронтовой госпиталь, оттуда на вертолете в Ростов-на-Дону, а затем – в Екатеринбург.

Владимир усыновил близнецов. Помимо них у ветерана есть сын от первого брака. Сегодня все трое учатся в Суворовском училище Фото предоставлено семьей Павленковых

«В день рождения сыновей я позвонила им и сказала: “Кажется, я нашла вам папу”»

Именно в эти дни, пока шло лечение, в Екатеринбург приехала Чулпан – она везла туда гуманитарную помощь.

Чулпан рассказывает, что груза было много и она попросила пациентов госпиталя помочь в разгрузке. Владимир тогда еле ходил, тем не менее вызвался помочь. Увидев машину с татарстанскими номерами, сразу спросил: «Ты что, татарка?» – и радостно улыбнулся, услышав в ответ «да».

«Я очень люблю Татарстан, постоянно приезжал на рыбалку в Камское Устье. Мне очень нравится эта природа, культура и люди, которые здесь живут. Я мечтал жить здесь. Я даже принял решение принять ислам. Уже пообщался с муллой, но все откладывал принятие решения, а потом случилась мобилизация», – рассказывает Владимир.

«Он хромал, еле ходил, но все равно помог все разгрузить. Это было 3 декабря. На следующий день, когда я снова приехала, сказал: “О, жена приехала!” Предложение он мне сделал спустя несколько дней, прямо в больнице – как и полагается, встал на колено. Это был сказочный момент! Через десять дней после знакомства, когда его выписали из госпиталя, мы поехали вместе в Москву, он познакомил меня с мамой, а потом приехали в Казань – он сразу попросил моей руки у моих родителей. Через десять дней после знакомства мы прочитали никах», – вспоминает Чулпан.

Удивительно, что буквально за месяц до знакомства с Владимиром у Чулпан состоялся разговор с сыновьями.

«У меня есть старшая дочь, она уже замужем, и двое сыновей-близнецов – я растила их одна. 4 декабря у них должен был быть день рождения, и один из сыновей вдруг спросил меня: “Мам, ну почему у всех есть папы, а у нас нет? Неужели мы не достойны, чтобы у нас был папа?” И так вышло, что в день рождения сыновей я позвонила им и сказала: “Кажется, я нашла вам папу”», – улыбается сквозь слезы Чулпан.

Так и случилось – Владимир усыновил близнецов. Помимо них у ветерана есть сын от первого брака. Сегодня все трое учатся в Суворовском училище.

Близкие Владимира Фото предоставлено семьей Павленковых

Поставили страшный диагноз: рак четвертой стадии с метастазами в легкое

Когда раны стали затягиваться и казалось, Владимир пошел на поправку, его вдруг начали мучить сильные боли – жена сразу же повела его в больницу. Там поставили страшный диагноз: рак четвертой стадии. Метастазы перешли на легкое. Началось лечение: химиотерапия, операции – пришлось удалить часть легкого.

«Когда муж лежал в больнице, у него было очень тяжелое психологическое состояние. Его комиссовали, службу, понятное дело, он продолжать не мог. Он не хотел жить, постоянно думал о смерти. Я старалась всегда быть рядом с ним, поддерживала как могла. Один раз я спросила его: “Что я могу сделать, чтобы ты захотел жить?” – и он попросил купить ему лодку. Он большой фанат рыбалки, очень давно мечтал об этом», – вспоминает Чулпан.

Совершенно не разбираясь в этом вопросе, Чулпан стала штудировать сайты и, наконец, нашла компанию, где заказала лодку для мужа.

«Говорят же, что первые 40 лет детства у мужчины самые тяжелые, так и здесь – он эту лодку даже на аватарку поставил. Главное, что у него появилась мотивация. И, что удивительно, он быстро пошел на поправку», – рассказывает жена ветерана.

Сейчас у Владимира ремиссия – вместе с супругой он строит большие планы на будущее.

«Фонд “Защитники Отечества” пригласил меня стать частью хоккейной команды, состоящей из ветеранов СВО “Боевые барсы”. Теперь я играю за Татарстан. У меня нет большого опыта в хоккее, я играл в юности в дворовой команде, но, думаю, наверстаю. Также в моих планах продолжить заниматься промышленным альпинизмом – я планирую создать команду единомышленников, чтобы мы могли не только зарабатывать, но и приносить пользу обществу. Моя большая мечта – вместе с ветеранами боевых действий, которые прошли обучение на промышленных альпинистов, организовать акцию “Десант Дедов Морозов”. Я хотел бы вместе с ними поздравлять детей в больницах, спускаясь к их окнам в палатах с крыши. Не все дети могут выйти на улицу, так бывает при онкологии и других болезнях. Было бы здорово таким образом хотя бы чуть-чуть поднимать им настроение», – объяснил ветеран.

Во всех начинаниях Владимира поддерживает фонд «Защитники Отечества» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если мой путь вдохновит хотя бы одного человека, значит, всё, что я делаю, не зря»

Во всех начинаниях Владимира поддерживает фонд «Защитники Отечества». Ему помогли оформить документы, чтобы подать на грант в поддержку предпринимателей среди участников СВО.

Благодаря кадровому центру «Работа России», где ему помогли с бизнес-планом, он получил государственную поддержку – ему выделили финансовую помощь в размере 145 тысяч рублей. Деньги ветеран потратил на покупку профессионального снаряжения и открыл собственное дело – проводит курсы по промышленному альпинизму и оказывает услуги в этой сфере.

«Я состою в Совете ветеранов СВО Татарстана, занимаюсь наставничеством и поддерживаю тех, кто только вернулся с фронта. А еще я обучился на оператора БПЛА благодаря поддержке фонда “Защитники Отечества”, планирую обучиться на журналиста, чтобы рассказывать о подвигах участников СВО, а еще провожу “Уроки мужества” в школах», – рассказывает Владимир.

Вместе со Студенческой федерацией парусного спорта РТ Владимир организовал добровольческое подразделение матросов-спасателей среди ветеранов СВО. А еще Владимир стал победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии. Второй старт». Он будет представлять Татарстан среди других регионов страны.

«Я считаю, если мой путь сможет вдохновить хотя бы одного человека, поможет ему не опустить руки после серьезных жизненных испытаний – значит, всё, что я делаю, не зря. Я уверен, что каждый может начать жизнь заново. Главное – ценить жизнь и не бояться начинать сначала, никогда не останавливаться на достигнутом», – уверен Владимир.