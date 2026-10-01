Государственный академический симфонический оркестр Татарстана сегодня открыл 61-й концертный сезон. В Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева проходит концерт к 60-летию ГАСО РТ из цикла юбилейных программ. Солисты этого вечера – народная артистка РТ Альбина Шагимуратова и заслуженный артист РТ Алексей Тихомиров.

«Каждый концерт мы готовим специально для нашей благодарной публики, поэтому весь сезон у нас расписан на два года вперед. Мы исполним от Бетховена до Малера. Мы сейчас ставим премьеру „Альпийской симфонии“ Рихарда Штрауса. Через полгода в рамках абонемента Московской филармонии исполним нововенскую классику: Антона Веберна, Альбана Берга, Арнольда Шенберга. Это то, к чему всерьез еще оркестр не прикасался. Это наша работа, и она продолжается уже 60 лет», – рассказал журналистам главный дирижер ГАСО РТ Александр Сладковский.

Маэстро подчеркнул, что оркестр получает колоссальную поддержку Раиса РТ Рустама Минниханова. «Он очень бережно относится к нашему оркестру как к культурному бренду Татарстана. И мы стараемся на всех площадках, на которых выступаем, с честью нести звание Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан», – заявил Сладковский.

Шагимуратова добавила, что Государственный академический симфонический оркестр по праву входит в тройку лучших оркестров России. «Поистине это лицо Татарстана. И республика может им гордиться. Из всех региональных оркестров, которые сегодня есть, этот оркестр занимает лидирующее положение. И выступать с ним для любого музыканта честь. А я общаюсь со многими большими музыкантами», – отметила она.

По словам Тихомирова, оркестр с каждым годом доказывает свою непревзойденность и музыкальность. «Я считаю, что это самое главное их отличие. Для меня именно этот оркестр является уникальным. Кроме того, почти все оркестранты – наши с Альбиной однокурсники, поэтому выступать с ними – огромное счастье. Мы все начинали с музыкального училища, с консерватории, и вот встретились на таком замечательном празднике», – заметил он.

В программе юбилейного концерта – произведения Людвига ван Бетховена, Шарля Гуно, Жюля Массне, Дмитрия Шостаковича, Александра Бородина, Радика Салимова, Назиба Жиганова, Рустема Яхина.

Это второй концерт из юбилейного цикла Государственного академического симфонического оркестра РТ. Первый прошел 12 сентября с участием оперного певца, народного артиста России Ильдара Абдразакова.

Следующий юбилейный концерт состоится 18 ноября и будет посвящен 120-летию со дня рождения дирижера Натана Рахлина.