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Государственный камерный хор Татарстана дал концерт в Краснодоне
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Государственный камерный хор Татарстана в рамках гастролей по Луганской народной республике выступил с концертом в Краснодоне.
Хор, под руководством Миляуши Таминдаровой исполнил для жителей Краснодона произведения советского периода и песни современных авторов.
Напомним, накануне хор выступал с концертной программой в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре.
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