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Руc Тат
ЛНР и Татарстан 11 ноября 2023 18:05

Государственный камерный хор Татарстана дал концерт в Краснодоне

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Государственный камерный хор Татарстана дал концерт в Краснодоне
Скриншот видео

Государственный камерный хор Татарстана в рамках гастролей по Луганской народной республике выступил с концертом в Краснодоне.

Хор, под руководством Миляуши Таминдаровой исполнил для жителей Краснодона произведения советского периода и песни современных авторов.

Напомним, накануне хор выступал с концертной программой в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре.

#ЛНР и Татарстан
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